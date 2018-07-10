Известный спортивный обозреватель раскритиковал "щедрое" предложение ФФУ Вукоевичу

По мнению спортивного журналиста, ФФУ таким образом толкает Вукоевича на конфликт с федерацией футбола его родной страны.

Украинский спортивный журналист Николай Несенюк раскритиковал руководителя ФФУ Андрея Павелко за обещание выдать Огнену Вукоевичу 15 тысяч швейцарских франков и устроить на работу в возглавляемую им федерацию после скандала с известным видео.

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"Начнем с работы – Огнен Вукоевич работает по контракту менеджером в киевском "Динамо". Перед финальным турниром Кубка мира он попросил президента "Динамо" отпустить его в национальную сборную. Игорь Суркис не колебался ни минуты, зная что такое для хорватов их национальная команда. И это нормально – в "Динамо" всегда идут навстречу своим сотрудникам, на что те отвечают взаимностью. То что, Андрей Павелко этого не знал? Не подсказали многочисленные советники, что Вукоевич уже трудоустроен без его помощи?", - пишет Несенюк в своей колонке на сайте Обозреватель.

Также, по его мнению, возмещение 15 тысяч франков является сомнительным предложением с точки зрения законности.

"А 15 тысяч франков? С какой такой кассы президент общественной организации, коей является ФФУ, собирался достать эту сумму? Может он пообещал заплатить Вукоевичу из собственного кармана? Возможно, в Великобритании действительно не знают всех тонкостей значение слов "Слава Украине!". Зато там хорошо разбираются в финансах! Любой британский чиновник, который бы пообещал иностранному футболисту 15 тысяч франков уже через несколько часов сидел бы на допросе и объяснял, что именно он имел в виду!", - возмущается журналист.

Также Несенюк интересуется, какую именно юридическую помощь хочет оказать президент ФФУ Огнену Вукоевичу в международном спортивном суде, подчеркивая, что футболист ни о какой помощи не просил.

"В этом учреждении Огнен может судиться только с Хорватской футбольной федерацией. Если, конечно, захочет. Пока что Вукоевич такого намерения не высказывал. Получается, что ФФУ толкает Вукоевича на конфликт с федерацией футбола его родной страны да еще и обещает помочь?" - отмечает журналист.