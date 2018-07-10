Вукоевич про скандал с ФИФА и реакцию болельщиков: я сам заплачу штраф

Ранее в сети запустили флешмоб с намерением покрыть все расходы хорвата на штраф ФИФА из-за наказания за слова "Слава Украине!" на видео после победы над Россией на ЧМ-2018.

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне скаут "бело-синих" Огнен Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – сказал скаут "Динамо" в комментарии сайту OBOZREVATEL.

Вукоевич также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на мундиале. "Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет матч за Суперкубок Украины с "Шахтером", – резюмировал Вукоевич.

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Ранее в сети запустили флешмоб в поддержку Огнена Вукоевича, призвав украинцев поучаствовать в сборе средств для оплаты его штрафа в размере 15 тысяч швейцарских франков.

Напомним, после матча между сборными Хорватии и России Огнен Вукоевич и экс-капитан "Динамо" Домагой Вида записали ролик, в котором посвятили победу своей национальной команды Украине. После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был исключен из тренерского штаба хорватской сборной на ЧМ-2018 и оштрафован.