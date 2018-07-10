ФИФА изучит второе видео Виды "Слава Украине! Белград в огне"

Ранее Вида был предупрежден ФИФА за другое видео со словами "Слава Украине!".

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) изучает видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида, сидя рядом с тренером команды Ивицей Оличем, произносит "Слава Украине" и добавляет "Белград в огне", имея в виду ресторан в Киеве.

- ФИФА изучает этот вопрос. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев, - сообщили изданию Спорт-Экспресс в пресс-службе ФИФА.

Ранее Вида был предупрежден ФИФА за видео, на котором он после матча 1/4 финала чемпионата мира с Россией (2:2, по пен. 4:3) произносит "Слава Украине!". Ранее футболист выступал за киевское "Динамо".

Читайте такжеВида записал еще один ролик с лозунгом "Слава Украине!" (видео)

29-летний хорватский защитник турецкого "Бешикташа" (Стамбул) сейчас готовится к полуфинальному матчу мирового первенства с Англией, который состоится в среду, 11 июля.