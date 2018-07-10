ФИФА закрыла свой рейтинг в Facebook, который упал после украинской интернет-атаки

Пользователи постили лозунг "Слава Украине!" на разных языках.

Международная федерация футбола (ФИФА) после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook закрыла возможность оставлять отзывы.

Как свидетельствует страница ФИФА, теперь отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.

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Напомним, как сообщал УНИАН, пользователи Facebook из Украины и других стран атаковали сервис ФИФА в Facebook после травли игроков сборной Хорватии, записавших скандальное видео на ЧМ-2018 в России с возгласами "Слава Украине!".

Пользователи постили лозунг "Слава Украине!" на разных языках.

Всего за сутки страница футбольной организации получила более 150 тысяч отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до единицы.