ФИФА не выдержала и закрыла свой Facebook-рейтинг, рухнувший после украинской интернет-атаки (видео)
Международная федерация футбола (ФИФА) после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook закрыла возможность оставлять отзывы.
Как свидетельствует страница ФИФА, теперь отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.
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Напомним, как сообщал УНИАН, пользователи Facebook из Украины и других стран атаковали сервис ФИФА в Facebook. Пользователи постили лозунг "Слава Украине!" на разных языках.
Всего за сутки страница футбольной организации получила более 150 тысяч отрицательных отзывов. К такому флешмобу украинцы прибегли после того, как ФИФА наказала хорвата Огнена Вукоевича и сделала предупреждение Домагою Виде за видео с лозунгом "Слава Украине".
Футболисты, которые играли за киевское "Динамо", записали ролик после победы Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.
Федерация футбола Украины (ФФУ) заявила о помощи Вукоевичу со штрафом от ФИФА. Также ФФУ отправила письма в ФИФА и УЕФА, объяснив значение лозунга "Слава Украине".