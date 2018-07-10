Кремль отказался комментировать видео хорватов Виды и Вукоевича со словами "Слава Украине!"

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что игра была честной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать поступок футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича, которые после победы хорватской сборной над сборной РФ записали видеоролик со словами «Слава Украине!».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на просьбу журналистов прокомментировать этот поступок Песков сказал: «Это не наш вопрос».

Читайте также"Слава Украине! Glory to Ukraine!": украинский флешмоб обвалил рейтинг ФИФА в Facebook из-за инцидента с Видой

«Игра была честной - и это главное, здесь сейчас не про политику, здесь про футбол. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. И мы поздравляем и наших футболистов за блестящую игру, и хорватскую сборную, которая идет дальше», - отметил Песков.

Также он добавил, что ожидает красивой игры от сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира.

«Разумеется, мы ждем красивого футбола от британских футболистов. Они умеют это делать», - сказал Песков.

Как известно, после победы сборной Хорватии над сборной России в 1/4 Чемпионата мира по футболу 2018 года в российском городе Сочи Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с приветствием Украины. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время был игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виду, а Вукоевича отстранили от работы на Чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.