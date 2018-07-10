Чемпионат мира по футболу-2018: сегодня состоится первый полуфинал

Сборные Франции и Бельгии определят первого финалиста ЧМ.

Во вторник, 10 июля, на чемпионате мира по футболу пройдет первый полуфинальный поединок.

Расписание:

Франция - Бельгия, 21:00 (Санкт-Петербург) - 1/2 финала

Время матча указано киевское.

Прогноз букмекеров

Французская сборная имеет немного больше шансов на выход в финал ЧМ-2018, по мнению всезнающих экспертов букмекерских контор. Однако разница в котировках на победу того и другого соперника не столь ощутима.

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Коэффициент на победу "Трехцветных" в основное время - 2,44, коэффициент на успех бельгийской сборной чуть выше - 3,12. Ничья и перевод игры в овертайм оценивается показателем 3,26.

Известная британская контора William Hill на проход в финал дает следующие показатели: Франция - 1,73, Бельгия - 2,10.

Наиболее вероятный счет, с которым может закончиться основное время матча, - 1:1. На победу в овертайме чуть больше шансов снова-таки дают французам, а вот в серии пенальти чаши весов полностью выравниваются.

Главный интерес

Поединок Франция - Бельгия на стадии 1/2 финала многие называют досрочным финалом. По многим показателям, встречаются две сильнейшие команды турнира. Французы выглядят коллективом, сбалансированным во всех линиях и практически без слабых мест. В атаке у "Трехцветных" - целое созвездие талантливейших исполнителей, одних из лучших на планете.

Французы, по всей видимости, и будут вести игру, однако для сборной Бельгии, сильной прежде всего в контратакующей игре, даже выгодней отдать инициативу сопернику. Бельгийцы, у которых в команде подобралось "золотое поколение" исполнителей, будут терпеливо ждать своих шансов и постараются впервые в истории своей сборной выйти в финал чемпионата мира.