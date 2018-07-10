Павелко пришел в Раду в футболке Хорватии и пообещал компенсировать Вукоевичу штраф от ФИФА

Президент ФФУ компенсирует штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков, возложенный ФИФА на Вукоевича за участие в скандальном видео.

Президент ФФУ Андрей Павелко, который также является депутатом Верховной Рады, пришел сегодня в парламент в футболке сборной Хорватии.

Тем самым, функционер вновь выразил поддержку хорватам Домагою Виде и Огнене Вукоевичу, которые посвятили Украине победу в матче против сборной России на ЧМ-2018.

Кроме того, Павелко пообещал компенсировать штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков, возложенный ФИФА на Огнена Вукоевича. Хорватского специалиста вчера отстранили от работы со сборной Хорватии, где он работал скаутом и занимался анализом соперников, и лишили аккредитации на ЧМ.

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«Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава!», — сказал Андрей Павелко в эфире канала "112 Украина".

«Не хотел бы комментировать решение ФИФА, поскольку я являюсь членом дисциплинарного комитета, но не имею права принимать участие, если на повестке стоит вопрос заинтересованной стороны. Я - заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Готовы предоставить ему юридическую помощь в случае чего», - сказал Андрей Павелко.

Напомним, ранее в поддержку Виде и Вукоевичу выступили украинские болельщики, организовавшие флешмоб на странице ФИФА в Facebook. Они понизили ей рейтинг, а также оставили сотни комментариев «Слава Украине!».