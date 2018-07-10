К Шахтеру на австрийском сборе присоединится еще один бразилец

В расположение горняков прибудет 19-летний Маркиньос Сиприано.

Донецкий "Шахтер", который готовится к новому сезону на тренировочном сборе в Австрии, в скором времени пополнится еще одним молодым бразильцем.

Как сообщает издание Globo, к "горнякам" едет Маркиньос Сиприано, который еще в мае подписал предварительный контракт с донецким клубом. Бразилец должен был приехать в расположение Шахтера 15 сентября, однако руководство чемпионов Украины выплатило "Сан-Паулу" около миллиона евро, чтобы хавбек прибыл уже сейчас.

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"Деньги, которые мы получим, гораздо меньше стоимости Сиприано как футболиста. Но мы отобъем затраты на его покупку", – считает президент "Сан-Паулу" Карлос де Силва. .

По сведениям СМИ, за Сиприано следила и каталонская "Барселона", однако 19-летний футболист выбрал именно "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил, что хотел бы вернуться в "Интернасьональ".