"Слава Украине! Glory to Ukraine!": украинцы обвалили рейтинг ФИФА в Facebook из-за инцидента с Видой

Флешмоб начался вчера и сейчас уже 150 тысяч дали негативную оценку Международной федерации футбола.

Украинцы после осуждения ФИФА видео, на котором после победы над сборной России хорватские экс-динамовцы Домагой Вида и Огнен Вукоевич произносят фразу «Слава Украине», обвалили рейтинг организации в соцсети Facebook.

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Украинские пользователи массово ставят отрицательные оценки (1 звезда) со словами «Слава Украине» или «Glory to Ukraine!». Флешмоб начался вчера и сейчас уже 150 тысяч дали негативную оценку Международной федерации футбола.

Таким образом, за короткий период времени рейтинг упал до 1,4 звезд из пяти.

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида попал в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен с тренерского штаба своей команды. Международная федерация футбола расценивает привычный для украинцев лозунг «Слава Украине» как политический.