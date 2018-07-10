Вида записал еще один ролик с лозунгом "Слава Украине!" (видео)

00:32, 10 июля 2018
Футбол
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Домагой Вида (слева) записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине!" / footboom.com

Компанию Виде в ролике составил Ивица Олич - экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Вида также говорит "Белград, гори".

Неизвестно, когда именно снято это видео. Но, как сообщает "Трибуна", Олич вошел в тренерский штаб сборной лишь в конце прошлого года, а в руках у Виды пиво Bud – официальный партнер чемпионата мира-2018.

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен из тренерского штаба своей команды.

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Теги: #Домагой Вида#ЧМ-2018 в России