Вида записал еще один ролик с лозунгом "Слава Украине!" (видео)

Также в ролике звучит фраза "Белград, гори".

В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".

Компанию Виде в ролике составил Ивица Олич - экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Вида также говорит "Белград, гори".

Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда записав друге скандальне відео з гаслом «Слава Україні!»😂

Я вже зараз бачу розвив ватник пуканів🔥

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P.S Скоро ліберальне #FIFA заборонить національні кольори!



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Неизвестно, когда именно снято это видео. Но, как сообщает "Трибуна", Олич вошел в тренерский штаб сборной лишь в конце прошлого года, а в руках у Виды пиво Bud – официальный партнер чемпионата мира-2018.

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен из тренерского штаба своей команды.