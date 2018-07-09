Помимо увольнения из сборной Хорватии, Вукоевич крупно оштрафован ФИФА из-за фразы "Слава Украине!"

ФИФА объясняет наказание хорвата его "неспортивным поведением".

ФИФА оштрафовала хорватского специалиста Огнена Вукоевича, экс-игрока сборной и киевского "Динамо", на 15 000 швейцарских франков (12,8 тысяч евро).

Об этом сообщает ТАСС.

Хорват оштрафован за неспортивное поведение.

ФИФА при вынесении решения учла факт извинения Вукоевича, а также оперативную реакцию Федерации футбола Хорватии, которая уволила Огнена из сборной и лишила аккредитации на ЧМ-2018.

Напомним, после матча Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Вида получил предупреждение от ФИФА.

Интересно отметить, что Вукоевич в видеоролике сказал лишь: «Эта победа за «Динамо» и Украину. Вперед, Хорватия!». Фраза «Слава Украине!» принадлежит Виде.