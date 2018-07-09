Шахтер разгромил голландский Витесс в контрольной игре

Привычная ротация состава не помешала "горнякам" уверенно победить.

Донецкий «Шахтер» провел свой четвертый спарринг в летнее межсезонье. В этот раз соперником "горняков" стал нидерландский «Витесс».

Донецкая команда одержала победу с крупным счетом - 4:1, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Активное начало матча сопровождалось встречными атаками, и уже в первые десять минут противники обменялись ударами. Постепенно «горняки» наладили контроль мяча, и с тех пор угроза возникала исключительно у ворот голландцев, что в итоге привело к голу. На 31-й минуте Богдан Бутко подал в район 11-метровой отметки, а Тарас Степаненко головой переправил мяч в сетку – 1:0.

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Вторая половина также прошла полностью под диктовку «оранжево-черных», но уже с более успешной реализацией моментов. На стартовых минутах Дентиньо пробил рядом со штангой, а выстрел Болбата потянул голкипер, но именно дальний удар привел ко второму взятию ворот: Богдан Бутко подобрал мяч на левом углу штрафной и правой ногой закрутил его точно в девятку – 2:0.

В середине тайма Паулу Фонсека бросил в бой свежих игроков, которые тут же организовали третий гол. Олег Данченко пробивал издали, мяч попал в ноги Виктору Коваленко, и он спокойно разобрался с вратарем, сделав счет крупным.

Спустя пять минут Додо передачей от лицевой нашел в штрафной Мораеса, и Жуниор был точен – 4:0. В концовке нидерландцам удалось забить гол престижа: Беренс с линии штрафной отправил мяч в правый угол.

«Шахтер» (Донецк) – «Витесс» (Арнем) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 Степаненко (31), 2:0 Бутко (57), 3:0 Коваленко (76), 4:0 Мораес (81), 4:1 Беренс (89)

«Шахтер»: А. Шевченко (Кудрик, 69), Исмаили (Додо, 46), Матвиенко (Ракицкий, 69), Хочолава (Кривцов, 69), Бутко (Данченко, 69), Степаненко (к) (Пихаленок, 46), Майкон (Патрик, 72), Болбат (Фернандо, 72), Дентиньо (Коваленко, 72), Зубков (Марлос, 72), Тотовицкий (Мораес, 72).

12 июля «горняков» ждет заключительная контрольная игра с турецким «Бешикташем».