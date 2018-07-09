Динамо минимально обыграло на сборах румынскую команду-середняка

Победу принес гол 20-летнего Богдана Леднева.

Киевское "Динамо" провело очередную контрольную встречу в рамках подготовительного сбора в Австрии. Соперником вице-чемпиона Украины была восьмая команда чемпионата Румынии - "Ботошани".

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Киевляне одержали минимальную победу - 1:0. Единственный гол в матче был забит уже на 4-й минуте - молодой Богдан Леднев сместился с мячом с фланга ближе к центру и мощно пробил в "девятку". За оставшееся время динамовцы не смогли развить преимущество.

Справедливости ради, следует отметить, что "бело-синие" играли далеко не основным составом.

«Динамо» Киев - «Ботошани» - 1:0

Гол: Леднев, 4.

На 62-й минуте Михай (Ботошани) не забил пенальти (выше ворот).

«Динамо»: Рудько (Маханьков, 46), Папа Гуйе (Шабанов, 63), Алибеков, Андриевский, Леднев, Михайличенко, Смирный, Морозюк, Сидорчук, Дегтярев (Беседин, 82), Шапаренко.

На сборе в Австрии динамовцы должны провести еще одну встречу - 14 июля против чешской "Виктории" (Пльзень).