Президент Хорватского футбольного союза: я против того, чтобы смешивали футбол и политику

В Хорватии еще раз извинились за скандальный ролик со словами "Слава Украине!"

Президент Хорватского футбольного союза, известный в прошлом игрок Давор Шукер дал комментарий относительно увольнения из штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича за ролик со словами «Слава Украине!».

"Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич. Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе. Аккредитация Вукоевича аннулирована. Он не может находиться на стадионе", - отметил Давор Шукер в беседе с журналистом российского "Спорт-Экспресса".

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"Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись", – добавил функционер.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия 29-летний футболист хорватской сборной Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

После этого ФИФА вынесла Виде предупреждение. Вукоевич был уволен из тренерского штаба сборной Хорватии.

Интересно отметить, что Вукоевич в скандальном видео сказал лишь: «Эта победа за «Динамо» и Украину. Вперед, Хорватия!». Слова «Слава Украине!» принадлежат Виде.