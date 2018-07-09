На матч с Хорватией футболисты сборной России вышли под допингом - Bild

Российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала ЧМ, чтобы получить физическое превосходство над соперником.

Футболисты сборной России подозреваются в применении допинга во время чемпионата мира-2018.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором игроков российской сборной обвиняют в применении вспомогательных веществ для улучшения своего физического состояния во время матчей мундиаля.

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Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта) в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала, чтобы получить физическое превосходство над соперником. При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но, по словам приглашённого специалиста, это вещество даёт схожий эффект.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле.

«Использование аммиака не запрещено. Но это абсурд со стороны россиян утверждать, что он также распространен как какой-нибудь шампунь. Особенно на фоне существующей годами в России системы государственной поддержки допинга», — говорится в материале.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, а в 1/8 финала неожиданно обыграла сборную Испании в серии пенальти. Впрочем, дальше четвертьфинала хозяевам турнира пройти не удалось - они уступили хорватам.