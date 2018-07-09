Сборная Испании назначила нового главного тренера после поражения на ЧМ-2018

15:47, 09 июля 2018
Футбол
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Луис Энрике / REUTERS

Контракт рассчитан на два года, то есть на отборочный цикл и финальную часть Евро-2020, сообщает официальный твиттер организации.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была «Барселона». Тренер покинул каталонский клуб по окончании сезона-2016/17.

Луис Энрике ранее также работал в итальянской «Роме» и испанской «Сельте».

Как сообщал УНИАН, сборная Испании добралась до 1/8 финала ЧМ-2018, однако в матче за выход в четвертьфинал уступила по пенальти сборной России.  

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Теги: #сборная Испании по футболу#Луис Энрике