Сборная Испании назначила нового главного тренера после поражения на ЧМ-2018

Наставником сборной стал Луис Энрике, до этого тренировавший "Барселону".

Королевская футбольная федерация Испании официально объявила, что Луис Энрике стал главным тренером сборной страны.

Контракт рассчитан на два года, то есть на отборочный цикл и финальную часть Евро-2020, сообщает официальный твиттер организации.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была «Барселона». Тренер покинул каталонский клуб по окончании сезона-2016/17.

Луис Энрике ранее также работал в итальянской «Роме» и испанской «Сельте».

Как сообщал УНИАН, сборная Испании добралась до 1/8 финала ЧМ-2018, однако в матче за выход в четвертьфинал уступила по пенальти сборной России.