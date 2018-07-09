Сборная Испании назначила нового главного тренера после поражения на ЧМ-2018
15:47, 09 июля 2018Футбол
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Наставником сборной стал Луис Энрике, до этого тренировавший "Барселону".
Луис Энрике / REUTERS
Королевская футбольная федерация Испании официально объявила, что Луис Энрике стал главным тренером сборной страны.
Контракт рассчитан на два года, то есть на отборочный цикл и финальную часть Евро-2020, сообщает официальный твиттер организации.
Предыдущим местом работы Луиса Энрике была «Барселона». Тренер покинул каталонский клуб по окончании сезона-2016/17.
Луис Энрике ранее также работал в итальянской «Роме» и испанской «Сельте».
Как сообщал УНИАН, сборная Испании добралась до 1/8 финала ЧМ-2018, однако в матче за выход в четвертьфинал уступила по пенальти сборной России.
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