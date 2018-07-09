Макрон прилетит в Россию только на матч своей сборной, встреча с Путиным не запланирована – Кремль

Спикер российского президента заявил, что российско-французские контакты на высшем уровне достаточно интенсивные.

Президент Франции Эмануэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург только на матч сборных Франции и Бельгии в полуфинале Чемпионата мира по футболу, встречи с президентом России Владимиром Путиным не планируется.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург, в свою очередь, график президента не предусматривает посещение этого матча», - сказал Песков.

В тоже время, он заявил, что российско-французские контакты на высшем уровне достаточно интенсивные.

«У них сложились очень добрые и конструктивные отношения, я имею в виду президентов Путина и Макрона, поэтому в данном случае дефицита общения у России с Францией на высшем уровне нет», - заявил пресс-секретарь российского президента.