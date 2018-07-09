Посол Хорватии выкинул в окно диван после выхода сборной в полуфинал ЧМ-2018 (видео)

Счастью дипломата не было придела.

Посол Хорватии в азиатских странах Крешо Главац опубликовал у себя в Twitter видео, где празднует победу Хорватии над Россией.

Радость дипломата оказалась настолько бурной, что в результате нее пострадал диван. В приступе радости Главац выбросил этот предмет мебели в окно.

We won...just... prehitilo sve pic.twitter.com/dX7qNQ6VVs — Krešo Glavač 🇭🇷 (@kresoglavac) July 7, 2018

Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над россиянами президент страны Колинда Грабар-Китарович отметила успех в раздевалке команды вместе с игроками.

В полуфинале "Клетчатых" ожидает поединок против Англии, который состоится в среду, 11 июля.