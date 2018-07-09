Посол Хорватии выкинул в окно диван после выхода сборной в полуфинал ЧМ-2018 (видео)

13:59, 09 июля 2018
Футбол
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Хорваты радуются выходу сборной в полуфинал ЧМ-2018 / REUTERS

Радость дипломата оказалась настолько бурной, что в результате нее пострадал диван. В приступе радости Главац выбросил этот предмет мебели в окно.

Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над россиянами президент страны Колинда Грабар-Китарович отметила успех в раздевалке команды вместе с игроками.

В полуфинале "Клетчатых" ожидает поединок против Англии, который состоится в среду, 11 июля.

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Теги: #Хорватия#ЧМ-2018#сборная Хорватии