ПСЖ готовит новый трансферный рекорд - 270 миллионов евро за игрока Барселоны

После покупки Неймара год назад парижане рассчитывают купить другого звездного бразильца - Коутиньо.

Французский "ПСЖ" хочет подписать бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, "ПСЖ" готов заплатить за Коутиньо 270 миллионов евро и установить новый мировой трансферный рекорд. Предыдущий рекорд составляет 222 млн евро - это сумма, заплаченная тем же "ПСЖ" "Барселоне" за переход Неймара.

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"ПСЖ" пока не делал официальный запрос в "Барселону", а общался лишь с агентом футболиста. Отмечается, что отступные за полузащитника, которые были установлены каталонским клубом, составляют 400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.

Прошлым летом "ПСЖ" похожим образом забрал из "Барселоны" Неймара – французы не вели переговоров с каталонским клубом, но согласовали сделку через агентов, в итоге поставив "Барселону" перед фактом.

Издание пишет, что трансфером Коутиньо руководители "ПСЖ" хотят порадовать Неймара, с которым Филиппе Коутиньо пребывает в дружеских отношениях, а также сделать команду конкурентоспособнее в Лиге чемпионов.

Коутиньо стал игроком "Барселоны" прошлой зимой, перейдя за 125 миллионов евро из "Ливерпуля". В минувшем сезоне хавбек провел за "Барсу" 22 матча, забив 10 голов.