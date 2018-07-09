ПСЖ готовит новый трансферный рекорд - 270 миллионов евро за игрока Барселоны
Французский "ПСЖ" хочет подписать бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По данным издания, "ПСЖ" готов заплатить за Коутиньо 270 миллионов евро и установить новый мировой трансферный рекорд. Предыдущий рекорд составляет 222 млн евро - это сумма, заплаченная тем же "ПСЖ" "Барселоне" за переход Неймара.
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"ПСЖ" пока не делал официальный запрос в "Барселону", а общался лишь с агентом футболиста. Отмечается, что отступные за полузащитника, которые были установлены каталонским клубом, составляют 400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.
Прошлым летом "ПСЖ" похожим образом забрал из "Барселоны" Неймара – французы не вели переговоров с каталонским клубом, но согласовали сделку через агентов, в итоге поставив "Барселону" перед фактом.
Издание пишет, что трансфером Коутиньо руководители "ПСЖ" хотят порадовать Неймара, с которым Филиппе Коутиньо пребывает в дружеских отношениях, а также сделать команду конкурентоспособнее в Лиге чемпионов.
Коутиньо стал игроком "Барселоны" прошлой зимой, перейдя за 125 миллионов евро из "Ливерпуля". В минувшем сезоне хавбек провел за "Барсу" 22 матча, забив 10 голов.