Вида имеет право публично высказывать уважение к Украине - президент ФФУ

Андрей Павелко отметил, что украинская федерация оперативно встала на защиту игрока хорватской сборной.

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал нашумевшее видео с участием хорватского футболиста Домагоя Виды после победы над Россией.

«Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

У футболиста, который много лет защищал честь «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им.

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За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма. И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам.

Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018. Слава Хорватии! Слава Украине!» – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия 29-летний футболист хорватской сборной Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Позднее ФИФА вынесла Виде предупреждение.

Сборная Хорватии обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018.