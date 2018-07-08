Тайсон заявил, что хочет уйти из Шахтера

Контракт 30-летнего хавбека с горняками истекает в 2021 году.

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил о своем желании сменить команду. 30-летний футболист хотел бы вернуться в состав бразильского «Интернасьонала», за который он выступал в начале своей карьеры.

«Я собираюсь поговорить со своим агентом, ведь вопрос с моим будущим остается открытым. Мы постоянно с ним разговариваем, так как я хочу вернуться в «Интернасьонал». Я очень люблю болельщиков этого клуба. Но мне нужно обсудить нюансы с менеджером», – сказал Тайсон в интервью ESPN Brazil.

Бразилец выступал за «Интернасьонал» в 2008-2010 годах. На его счету 91 матч, 9 голов и 9 голевых передач в составе бразильского клуба.

Контракт 30-летнего бразильского игрока с горняками истекает летом 2021 года.

Как сообщал УНИАН, Тайсон попал в список 23 игроков сборной Бразилии на ЧМ-2018, однако не сыграл на турнире ни одной минуты.