Хорватский футбольный союз: "Слава Украине!" - это ответ на поддержку, полученную хорватами со стороны украинцев

В Хорватии официально прокомментировали видео с участием футболиста Домагоя Виды.

Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу инцидента со скандированием «Слава Украине!» членами национальной сборной после победного матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией.

«Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступили за киевское «Динамо», - говорится в заявлении ХФС на сайте организации.

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Тем не менее Хорватский футбольный союз попросил Виду, Вукоевича и всех остальных членов команды воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические.

Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии полностью поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе и смешиванием политики со спортом», — говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Позднее Вида заявил, что это видео – шутка. ФИФА вынесла Виде предупреждение.

Сборная Хорватии обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018.