Динамо сыграло вничью с Люцерном на сборах в Австрии (видео)

На гол швейцарской команды украинский вице-чемпион ответил суперголом Беседина.

Киевское "Динамо" провело очередной спарринг во время подготовительного сбора в Австрии.

Вице-чемпионы Украины сыграли вничью с швейцарским "Люцерном".

Первый тайм прошел с преимуществом киевлян, которое, однако, не было реализовано в голы. Во втором тайме "Динамо" пропустило первым, дав возможность сопернику отличиться в контратаке. Однако вскоре Беседин мощным дальним ударом в "девятку" восстановил равновесие.

Украинская команда должна была вырывать победу, но превосходная комбинация с участием Шапаренко и Вербича к взятию ворот не привела.

Динамо — Люцерн 1:1

Голы: Беседин, 68 — Гретер, 58

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов (Морозюк, 64), Че Че (Сидорчук, 71), Буяльский (Андриевский, 80), Калитвинцев (Леднев, 64), Вербич, Шепелев (Шапаренко, 71), Беседин.

В понедельник, 9 июля, команда Александра Хацкевича сыграет против румынского "Ботошани".