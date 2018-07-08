Сборная Испании уволила тренера, с которым уступила России в 1/8 финала ЧМ-2018

Испанцы под руководством Йерро не сумели попасть в четвертьфинал ЧМ, програв в серии пенальти россиянам.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила, что Фернандо Йерро больше не является тренером сборной Испании.

50-летний специалист также отказался вернуться на должность спортивного директора организации, которую занимал до этого, сообщает официальный сайт RFEF.

Напомним, Йерро стал главным тренером сборной Испании после отставки Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018. С ноября 2017-го он работал спортивным директором RFEF. Аналогичную должность Йерро занимал с 2007-го по 2011 год.

На ЧМ-2018 под руководством Йерро сборная Испании дошла до 1/8 финала, где проиграла России (1:1, 3:4 – по пенальти).