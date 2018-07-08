Сборная Украины среди 19-летних отправилась на Евро-2018 без голкипера Реала Лунина

Украинцы оказались в восьмерке сильнейших команд Европы своего возраста.

Сборная Украины по футболу среди 19-летних отправилась в Финляндию для участия в финальной части Евро-2018 (U-19).

Голкипер Андрей Лунин, недавно ставший игроком мадридского "Реала", не поехал с командой. Вместо него в сборную вызван вратарь "Черноморца" Андрей Кожухарь.

17 июля украинцы стартуют в финальной части чемпионата Европы среди игроков до 19 лет. Первый матч - против сверстников из Франции. 20 июля состоится встреча с Англией, а 23-го – с Турцией, сообщает сайт ФФУ.

Полный состав сборной Украины U-19 выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Кожухарь («Черноморец»), Владислав Кучерук («Динамо» Киев), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава).

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Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Олег Веремеенко («Карпаты» Львов) Дмитрий Семенов («Александрия»), Александр Сафронов («Днепр-1», Днепр).

Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Сергей Булеца («Динамо» Киев), Максим Чех («Шахтер» Донецк), Кирилл Дрышлюк («Звезда» Кропивницкий), Николай Мусолитин («Черноморец» Одесса), Александр Беляев («Днепр-1», Днепр).

Нападающий: Георгий Цитаишвили («Динамо» Киев), Андрей Кулаков, Алексей Кащук (оба – «Шахтер» Донецк), Андрей Ременюк («Карпаты» Львов), Владислав Супряга («Днепр-1», Днепр).

Команда будет жить в финском городе Вааса.

Помимо Франции, Англии и Турции, которые станут соперниками Украины в группе, другими участниками Евро являются сборные Италии, Португалии, Норвегии и Финляндии. В полуфинал турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Финальная часть чемпионата Европы будет проходить с 16-го по 29 июля в Финляндии.