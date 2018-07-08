Ярмоленко станет игроком английского Вест Хэма
14:03, 08 июля 2018Футбол
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"Боруссия" и "Вест Хэм" уже согласовали все условия трансфера.
Андрей Ярмоленко не смог закрепиться в основном составе "Боруссии" (Дортмунд) / UA-Футбол
Украинский полузащитник, выступавший за дортмундскую «Боруссии», Андрей Ярмоленко согласовал условия контракта с английским «Вест Хэмом».
Об этом сообщает Sky Sports.
«Боруссия» (Дортмунд) и лондонский «Вест Хэм» договорились о цене трансфера 28-летнего украинца и теперь игрока ожидает медосмотр.
Сумма трансфера составит 17,5 млн фунтов (19,7 млн евро).
На этой неделе Ярмоленко пройдет медосмотр на предсезонной тренировочной базе «Вест Хэма» в Швейцарии.
Отметим, что из «Динамо» в «Боруссию» Ярмоленко перешел в августе прошлого года за 25 млн евро.
Ранее уже сообщалось, что «Боруссия» освободила Ярмоленко от тренировок, чтобы он мог провести переговоры с другим клубом.
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