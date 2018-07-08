Ярмоленко станет игроком английского Вест Хэма

"Боруссия" и "Вест Хэм" уже согласовали все условия трансфера.

Украинский полузащитник, выступавший за дортмундскую «Боруссии», Андрей Ярмоленко согласовал условия контракта с английским «Вест Хэмом».

Об этом сообщает Sky Sports.

«Боруссия» (Дортмунд) и лондонский «Вест Хэм» договорились о цене трансфера 28-летнего украинца и теперь игрока ожидает медосмотр.

Сумма трансфера составит 17,5 млн фунтов (19,7 млн евро).

На этой неделе Ярмоленко пройдет медосмотр на предсезонной тренировочной базе «Вест Хэма» в Швейцарии.

Отметим, что из «Динамо» в «Боруссию» Ярмоленко перешел в августе прошлого года за 25 млн евро.

Ранее уже сообщалось, что «Боруссия» освободила Ярмоленко от тренировок, чтобы он мог провести переговоры с другим клубом.