Игрок сборной Хорватии Вида может быть дисквалифицирован ФИФА за девиз "Слава Украине!"

Видео со словами поддержки украинскому народу вызвало волну возмущения в России.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, которое он записал вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией на чемпионате мира-2018.

Об этом пишет The Sun.

"ФИФА обрабатывает различные отчеты о матче, в частности потенциальные доказательства по этому вопросу. Поймите, пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не сможем давать комментарии", – заявили в ФИФА в ответ на запрос британского издания. Отметим, что ФИФА, согласно уставу, пресекает различные политические выступления футболистов.

Отстранение Домагоя Виды может быть выгодно сборной Англии, которая теперь сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ-2018.

Видео, на котором звучат слова Домагоя Виды "Слава Украине!", вызвало волну возмущения в России.

На уточняющий вопрос российских журналистов, имелось ли в ролике в виду, что победа была для Украины, Вида заявил: "Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. В "Динамо" (Киев) у меня много друзей, ничего другого я не имел в виду".

Вида, забивший гол россиянам, также выразил уверенность, что в России поймут, что это шутка и добавил, что уважает российский народ.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присутствовала на трибунах в Сочи, а после матча бурно отпраздновала победу с футболистами сборной в раздевалке.