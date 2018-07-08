Президент Хорватии бурно отпраздновала победу над Россией в раздевалке своей сборной (видео)

12:40, 08 июля 2018
Футбол
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на матче в Сочи Россия - Хорватия / REUTERS

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу пришла в раздевалку национальной сборной Хорватии, чтобы поздравить игроков с победой.

Хорваты в субботу в Сочи одолели российских футболистов в серии послематчевых пенальти. Грабар-Китарович наблюдала за игрой из ложи вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино.

После матча Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter фотографию, на которой Грабар-Китарович, одетая в майку национальной команды, радуется победе в раздевалке вместе с футболистами и членами штаба.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия игроки хорватской сборной записали видео для украинцев со словами "Слава Украине!".

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Теги: #Хорватия#ЧМ-2018 в России