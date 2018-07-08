Президент Хорватии бурно отпраздновала победу над Россией в раздевалке своей сборной (видео)

Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами радовалась победе в четвертьфинале ЧМ-2018.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу пришла в раздевалку национальной сборной Хорватии, чтобы поздравить игроков с победой.

Хорваты в субботу в Сочи одолели российских футболистов в серии послематчевых пенальти. Грабар-Китарович наблюдала за игрой из ложи вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино.

In the sea of men all in blues, the bright spot in red/white checked shirt and red trousers is President Kolinda Grabar-Kitarović celebrating #CRO#WorldCup win against #RUS in the locker room 💃🏾. This is the spirit. This is why football is the beautiful game 😆 pic.twitter.com/bxQEwSwU7R — Victoria Uwonkunda (@Msuwonkunda) July 7, 2018

После матча Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter фотографию, на которой Грабар-Китарович, одетая в майку национальной команды, радуется победе в раздевалке вместе с футболистами и членами штаба.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия игроки хорватской сборной записали видео для украинцев со словами "Слава Украине!".