Хорватские игроки после победы над Россией на ЧМ-2018 записали обращение к украинцам (видео)

"Слава Украине!" прозвучало после матча хорватов и россиян.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок национальной команды Огнен Вукоевич после победы над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 по футболу записали видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», за которое они когда-то вместе выступали.

«Слава Украине!» - выкрикнул Вида.

«Эта победа для «Динамо» и Украины», - сказал Вукоевич.

Домагой Вида в матче против России был одним из лучших на поле. Он забил гол в овертайме, а потом реализовал послематчевый пенальти.

Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017 годы, Вукоевич, также экс-грок "Динамо", в 2017 году был назначен на должность менеджера в "Динамо" по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии обыграла россиян в серии послематчевых пенальти и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018.