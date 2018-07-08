Хорватские игроки после победы над Россией на ЧМ-2018 записали обращение к украинцам (видео)

11:47, 08 июля 2018
Футбол
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Экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида стал одним из героев сборной Хорватии в матче с Россией / REUTERS

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок национальной команды Огнен Вукоевич после победы над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 по футболу записали видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», за которое они когда-то вместе выступали. 

«Слава Украине!» - выкрикнул Вида. 

«Эта победа для «Динамо» и Украины», - сказал Вукоевич. 

Домагой Вида в матче против России был одним из лучших на поле. Он забил гол в овертайме, а потом реализовал послематчевый пенальти. 

Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017 годы, Вукоевич, также экс-грок "Динамо", в 2017 году был назначен на должность менеджера в "Динамо" по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии обыграла россиян в серии послематчевых пенальти и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018. 

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Теги: #ЧМ-2018 в России#сборная Хорватии