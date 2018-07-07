Хорваты обыграли Россию в серии пенальти и стали последними полуфиналистами ЧМ-2018

Матч завершился в серии пенальти со счетом 4:3.

На чемпионате мира по футболу завершился последний матч 1/4 финала, в котором встречались сборные России и Хорватии.

Игра завершилась со счетом 2:2 (4:3 - в серии пенальти) в пользу Хорватии , сообщает официальный сайт соревнований.

Матч оказался равным, конкурентным и завершился только в серии пенальти..

Россияне осторожно начали матч, но первыми открыли счет, когда отличный удар с дальней дистанции по замысловатой территории удался Денису Черышеву. Хорваты отыгрались до перерыва, когда Анджей Крамарич нанес ответный удар.

Во втором тайме голов не было. А в овертайме сначала Домагой Вида забил гол и вывел ховатов вперед, но натурализованный российский бразилец Марио Фернандес сравнял счет - 2 :2.

В серии пенальти россияне не реализовали два удара, а хорваты - один. Решающий гол забил Иван Ракитич - 4:3.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая ранее сегодня обыграла команду Швеции (2:0).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.