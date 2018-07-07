Сборная Англии уверенно обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:0.

На чемпионате мира по футболу завершился третий матч 1/4 финала, в котором сборная Англии обыграла команду Швеции.

Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Англичане имели солидное и уверенное преимущество на протяжении всего матча, забив по голу в каждом из таймов.

На 30-й минуте после навеса с углового Харри Магуайр перепрыгнул Форсберга и головой отправил мяч в ворота. А после перерыва, на 59-й минуте Лингард с правого фланга сделал мягкий навес на дальнюю штангу, и Деле Алли также головой отправил мяч в ворота.

Команда Швеции имеля ряд моментов, но забить хотя бы один гол так и не сумела. Плюс, прекрасный матч провел голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.

Команда Англии вышла в полуфинал ЧМ впервые с 1990-го года.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Россия - Хорватия, который состоится сегодня вечером.

Накануне, в пятницу, в полуфинал вышли команды Франции (обыграла Уругвай - 2:0) и Бельгии (обыграла Бразилию - 2:1).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.