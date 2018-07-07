71-летний тренер сборной Уругвая Табарес покинет свой пост по состоянию здоровья

Наставник может передвигаться только с тростью в руках.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Вашингтон Табарес не намерен продлевать контракт с Федерацией футбола Уругвая.

Поражение в поединке 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции может стать последним для специалиста на посту тренера сборной, сообщает Футбик.

Главная причина – состояние здоровья 71-летнего специалиста, который уже не может передвигаться без трости.

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«Я признаю, что сборная Франции сыграла намного лучше. Похоже, именно я не даю этой сборной Уругвая добиваться высот. Я слишком стар. У меня нет мышления, которое нужно современному тренеру, поэтому пора уходить», — сказал Оскар Табарес.

Табарес впервые возглавил сборную Уругвая на ЧМ-1990, а затем вернулся к руководству командой в 2006 году и проработал на своем посту 12 лет.

Поединок против Франции стал для Табареса 20-м у руля сборной Уругвая в финальных турнирах чемпионатов мира.