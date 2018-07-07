"Реал" поднял цену за Роналду со 100 до 150 миллионов евро

В мадридском клубе продолжают препятствовать сделке по переходу лучшего игрока команды.

Мадридский "Реал" изменил условия продажи своего лучшего бомбардира и игрока национальной сборной Португалии Крищтиану Роналду.

Если ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Криштиану за 100 млн евро, то сейчас издание La Stampa уверяет, что президент "сливочных" Флорентино Перес намерен выручить за португальца 150 миллионов евро, сообщает Football.ua.

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Более того, предложения ниже 130 миллионов даже не будут рассматриваться. При этом издание уверяет, что переход КриРо — вопрос времени.

Ранее бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи сообщил, что Роналду уже прошел медосмотр и подписал контракт с Ювентусом.