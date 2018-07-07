Тите останется тренером сборной Бразилии после поражения от Бельгии на ЧМ-2018

Бразильякая конфедерация футбола сохранит доверие к нынешнему наставнику национальной команды.

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) продолжает доверять Тите, несмотря на то, что сборная под его руководством проиграла в четвертьфинале ЧМ.

CBF готова предложить наставнику сборной контракт еще на четыре года, сообщает SportArena со ссылкой на Globo Esporte.

Сам Тите не собирается принимать решение, пока не вернется домой. Он планирует вернуться в Бразилию и, спустя какое-то время, спокойно все обдумать.

Читайте такжеСборная Бельгии выбила Бразилию с ЧМ-2018 в четвертьфинале

57-летний Аденор Леонардо «Тите» Бакки стал тренером сборной Бразилии в июне 2016 года. Под его руководством сборная сыграла 26 матчей, в которых одержала 20 побед, четырежды сыграла ничьи и потерпела два поражения.

На чемпионате мира-2018 бразильцы завершили свои выступления на стадии четвертьфинала, уступив сборной Бельгии (1:2).