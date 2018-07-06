Сборная Бельгии выбила Бразилию с ЧМ-2018 в четвертьфинале

Игра завершилась со счетом 2:1.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился второй матч 1/4 финала, в котором встречались команды Бельгии и Бразилии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Бельгийцы мощно начали игру и в первом тайме создали себе приличный задел в два гола. На 13-й минуте бразилец Фернандиньо после подачи углового игрока сборной Бельгии головой срезал мяч в собственные ворота. А ближе к концу тайма, на 31-й минуте, Кевин ДеБрюйне удвоил преимущество своей команды красивым ударом в дальний нижний угол ворот - 2:0.

Во втором тайме бельгийцы контролировали ход игры до 76-й минуты, пока Ренато Аугусто, вышедший за несколько минут до этого на замену, не поразил ударом головой ворота соперника - 1:2. Оставшееся время бразильцы провели в атаке, имели полное преитмущество, но так и не смогли сравнять счет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в другом четвертьфинале команда Франции обыграла сборную Уругвая - 2:0.

Полуфинал Франция - Бельгия состоится 10 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.