Знаменитый итальянский вратарь Буффон подписал контракт с французским ПСЖ

Чемпион мира в составе сборной Италии подписал контракт по схеме "1+1".

Экс-голкипер итальянского "Ювентуса" (Турин) Джанлуиджи Буффон продлит свою карьеру во Франции и подписал сегодня контракт с "Пари-Сен-Жермен".

Контракт подписан по схеме "1+1", на год, с возможностью пролонгации еще на один год, сообщает официальный сайт парижского клуба.

40-летний уроженец Тосканы начал свою карьеру в "Парме" в 1995-м году, а в 2001-м - перешел в "Ювентус". С командой он выиграл 11 титулов чемпиона Италии, 4 титула Кубка и 5 - Суперкубков Италии. Также он с командой трижды выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА, но так и не сумел выиграть самый престижный клубный трофей в Европе.

Со сборной Италии он становился чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012.

"Пари-Сен-Жермен" является ведущим клубом Франции, но также на протяжении многих лет безуспешно пытается выиграть Лигу чемпионов УЕФА.