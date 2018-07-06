Сборная Франции обыграла Уругвай и стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 2:0.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился первый матч 1/4 финала, в котором встречались сборные Франции и Уругвая.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Французы имели ощутимое преимущество над соперником, который имел большие кадровые проблемы в этой игре. В частности, не смог выйти на поле главный бомбардир уругвайской команды Кавани.

Свое преимущество французы реализовали в гол на 40-й минуте, когда Рафаэль Варан прекрасным ударом открыл счет в матче. А в середине второго тайма, на 61-й минуте, Антуан Гризманн нанес несильный удар прямо во вратаря с центра поля, но голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера грубо ошибся, не сумев поймать мяч и упустив его за линию ворот - 2:0.

Соперник сборной Франции по полуфиналу определится сегодня вечером, в игре Бразилия - Бельгия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.