Сборная Франции обыграла Уругвай и стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

18:52, 06 июля 2018
Футбол
310 0
Французы сумели преодолеть мощные оборонительные редуты уругвайцев / Reuters

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований

Французы имели ощутимое преимущество над соперником, который имел большие кадровые проблемы в этой игре. В частности, не смог выйти на поле главный бомбардир уругвайской команды Кавани.

Свое преимущество французы реализовали в гол на 40-й минуте, когда Рафаэль Варан прекрасным ударом открыл счет в матче. А в середине второго тайма, на 61-й минуте, Антуан Гризманн нанес несильный удар прямо во вратаря с центра поля, но голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера грубо ошибся, не сумев поймать мяч и упустив его за линию ворот - 2:0.

Соперник сборной Франции по полуфиналу определится сегодня вечером, в игре Бразилия - Бельгия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу