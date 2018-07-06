Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 7 июля

В субботу состоятся два матча 1/4 финала чемпионата мира.

В субботу, 7 июля, на чемпионате мира-2018 по футболу состоятся третий и четвертый четвертьфинальные матчи соревнований.

Также в этот день определится вторая полуфинальная пара турнира.

Расписание матчей на 7 июля:

Швеция - Англия, 17:00 (Самара), 1/4 финала

Россия - Хорватия, 21:00 (Сочи), 1/4 финала

Время начала матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Сборная Англии считается явным фаворитом в первой игре дня. Англичане довольно уверенно идут по турнирной сетке на ЧМ-2018 проиграв лишь один матч на групповой стадии, когда команда уже забронировала себе путевку в плей-офф и разыгрывала 1-2 места в итоговой турнирной таблице в очной дуэли с бельгийцами. До этого команда дважды выиграла, а в 1/8 финала обыграла очень непростую команду Колумбии в серии пенальти, сломав печальную традицию и выиграв по пенальти впервые в своей истории на ЧМ-2018.

В свою очередь, сборная Швеции заняла "трудовое" 2-е место в группе, а в первом раунде плей-офф в не самом зрелищном, но очень напряженном - с точки зрения психологической борьбы - матче обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Команда без своего многолетнего лидера и, безусловно, лучшего игрока - Златана Ибрагимовича, сумела показать куда более достойный и содержательный футбол, добившись главного - высокого результата на ЧМ.

В этой игре аналитики букмерерских контор отдают явное превосходство команде Англии. На победу англичан можно поставить с коэффициентом 1,94 к 1, в то время как на ничью - 3,23 к 1, а на победу скандинавов - 4,64 к 1.

Во второй паре дня фаворитами, хоть и не с таким большим преимуществом, видятся игроки команды Хорватии. Эта сборная и по именам исполнителей - игроки "Реала", "Барселоны" и других Топ-клубов мирового футбола - заметно превосходят хозяев Мундиаля, которые в большинстве своем варятся в собственном соку - клубах российской футбольной Премьер-лиги.

Тем не менее, одну сенсацию на этом турнире команда Станислава Черчесова уже сотворила. Победа над испанцами и сам факт выхода в четвертьфинал сборной, которой еще накануне турнира предрекали полный провал - семь игр без побед перед домашним Мундиалем - сумела одержать две "обязательные" победу на групповом этапе, впервые в истории сборной России выйти в плей-офф соревнований и, в итоге, дойти до четвертьфинала. Хотя, справедливости ради, стоит вспомнить слова бывшего главного тренера сборной Испании дель Боске, назвавшего игру сборной РФ "антифутболом". Восхищаться такими успехами довольно сложно.

В этом матче на победу сборной Хорватии ставки принимаются с коэффициентом 2,21 к 1, на ничью - 3,04 к 1, а на победу команды России - 3,82 к 1.

Главный интерес

Из двух матчей субботнего дня наибольший интерес выхывает игра Россия - Хорватия. После сенсационной победы россиян над испанцами, с учетом того, что они хозяева турнира, ждут еще одного чуда. Да и колоссальная ответственность на команде, даже с учетом "своих" трибун над ними не висит - они уже и так герои, сделавшие, казалось, невозможное.

Тем не менее, опыт и индивидуальное мастерство футболистов из Хорватии намного перевесит все козыри российской команды. К тому же, хорваты, в отличие от испанцев, которых россияне обыграли в 1/8 финала, не переживали стрессовые ситуации накануне турнира, в виде отставки тренера, и на протяжении всего Мундиаля демонстрировали классный яркий футбол. Свидетельством тому, яркая победа над одними из фаворитов турнира - командой Аргентины - со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, в пятницу состоятся первые два матча 1/4 финала ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.