Сотрясение мозга у вратаря "Ливерпуля" Кариуса в финале ЛЧ официально подтверждено

У игрока было обнаружено 26 из 30 маркеров сотрясения, заявил главный тренер команды Юрген Клопп.

Главный тренер анлийского "Ливерпуля" немецкий специалист Юрген Клопп впервые рассказал о сотрясении мозга вратаря Лориса Кариуса в финальном матче Лиги чемпионов, проигранном мадридскому "Реалу" в мае в Киеве.

Вратарь вернулся в Мелвуд в понедельник, чтобы начать предсезонный тренинг с «Ливерпулем» и, вероятно, сыграет в контрольной встрече в субботу с «Честером», сообщает официальный сайт ФК "Ливерпуль".

На вопрос, должен ли он менять основного голкипера перед сезоном 2018-19, Клопп отметил: "У нас все в порядке. Не знаю, что люди напридумывали. Единственное, что я могу сказать, это было сотрясение мозга во время игры", - отметил Клопп.

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"Тот кто пережил сотрясения мозга понимает, что это трудно прочувствовать сразу и явно. У Лориса был стук в голову, и он почувствовал это, но он не знал, что у него сотрясение мозга", - добавил Клопп.

"Мне нужно было несколько дней, честно говоря, чтобы принять факт поражения и разобраться в ситуации. Это было не так просто", - подытожил немецкий специалист.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве, на НСК "Олимпийский", английский "Ливерпуль" проиграл испанскому "Реалу" из Мадрида. Кариус допустил в том матче несколько "детских" ошибок, пропуская легкие голы.