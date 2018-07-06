Динамо и Шахтер сделали предложения о трансфере бразильского защитника Сидклея

Футболист «Атлетико Паранаэнсе» может продолжить карьеру в одном из украинских топ-клубов.

25-летний левый защитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Паранаэнсе» Сидклей может продолжить карьеру в донецком «Шахтере» или киевском «Динамо».

«Атлетико Паранаэнсе» уже получил предложения о трансфере от «Динамо», «Шахтера», а также от российского «Зенита» из Санкт-Петербурга. На данный момент лучшие условия предложил киевский клуб, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильское издание Globo.

За своего футболиста «Атлетико Паранаэнсе» хочет выручить €4 миллиона.

С февраля текущего года Сидклей выступает за «Коринтианс» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца декабря.

Всего в текущем сезоне Сидклей провел за «Коринтианс» 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Чаще всего Сидклей выступает на позиции левого защитника, но может также сыграть слева и справа в полузащите.

Контракт футболиста с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до конца июня 2019-го года.