Украинец Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон"

10:57, 06 июля 2018
Футбол
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Зинченко может покинуть "Манчестер Сити" / twitter.com

Начальная сумма трансфера составляет 12 миллионов фунтов, но с бонусами она может достигнуть 16 миллионов, сообщает SportArena со ссылкой на Twitter обозревателя Тима Нэша.

21-летний полузащитник Александр Зинченко является воспитанником донецкого Шахтера, однако за первую команду Горняков не играл. Выступал за Уфу, Манчестер Сити и ПСВ. В составе Сити за прошлый сезон Зинченко сыграл 14 матчей, все — на позиции левого защитника, хотя до этого всегда играл атакующим полузащитником.

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Также Зинченко является игроком основы сборной Украины, за которую сыграл 17 матчей и забил один гол.

Вулверхэмптон по итогам прошлого сезона выиграл Чемпионшип и вернулся в английскую Премьер-Лигу.

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Теги: #трансферы#Зинченко Манчестер Сити