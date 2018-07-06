Украинец Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон"
Вулверхэмптон согласовал с Манчестер Сити трансфер украинского полузащитника Александра Зинченко.
Начальная сумма трансфера составляет 12 миллионов фунтов, но с бонусами она может достигнуть 16 миллионов, сообщает SportArena со ссылкой на Twitter обозревателя Тима Нэша.
21-летний полузащитник Александр Зинченко является воспитанником донецкого Шахтера, однако за первую команду Горняков не играл. Выступал за Уфу, Манчестер Сити и ПСВ. В составе Сити за прошлый сезон Зинченко сыграл 14 матчей, все — на позиции левого защитника, хотя до этого всегда играл атакующим полузащитником.
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Также Зинченко является игроком основы сборной Украины, за которую сыграл 17 матчей и забил один гол.
Вулверхэмптон по итогам прошлого сезона выиграл Чемпионшип и вернулся в английскую Премьер-Лигу.