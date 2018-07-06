"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу с "Ювентусом" за Роналду

"Красные дьяволы" тоже хотят заполучить звездного португальского футболиста.

Лидера сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет приобрести английский "Манчестер Юнайтед".

Игрок ранее выступал в команде и манчестерский клуб готов предложить еще один контракт КриРо, пишет The Sun.

"Юнайтед" также не пугает зарплата Роналду в 500 тысяч фунтов в неделю. Вместе с тем, в клубе признают, что настораживает факт плохих отношений игрока с тренером Жозе Моуриньо, которые сложились во времена работы последнего в "Реале".

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Накануне поступила информация, что Роналду готов играть в итальянском "Ювентусе" из Турина. И уже якобы подписал личный контракт с итальянской командой. Теперь осталось договориться руководителям двух клубов. "Ювентус" уже якобы предложил "Реалу" компенсацию в размере 120 млн. евро за игрока.

Как сообщал УНИАН, Роналду впервые обмолвился об уходе из "Реала" день финала Лиги чемпионов-2018, сразу после игры "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве, на НСК "Олимпийский". Это не понравилось партнерам по команде, капитан "Реала" Серхио Рамос сделал замечание футболисту.