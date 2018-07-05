"Шахтер" разгромил венскую "Аустрию" в товарищеском матче а Австрии

Игра завершилась со счетом 3:0.

Донецкий "Шахтер" провел очередной матч в летнее межсезонье, в котором обыграл австрийскую "Аустрию" из Вены.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт горняков.

Для команды Паулу Фонсеки это первый спарринг на сборе в австрийском Фельдене, где «оранжево-черные» находятся лишь три дня. Отметим возвращение в состав Исмаили, восстановившегося после небольшого повреждения.

«Шахтер» начал активнее и закономерно быстро добился успеха: Виктор Коваленко заработал пенальти, который ударом по центру ворот реализовал Мораес – 1:0. До перерыва «горняки» могли отличиться не раз. Ярослав Ракицкий здорово забросил в штрафную, Тарас Степаненко бил головой – голкипер справился. Олег Данченко разобрался с визави на правом фланге и прострелил вдоль ворот, однако защитник австрийцев не дал ударить Фернандо. Был близок к дублю Мораес: Коваленко вывел партнера один на один, а тот пробил над перекладиной. И все же еще один мяч побывал в сетке соперника. За минуту до конца тайма Исмаили на линии штрафной одним движением убрал оппонента и подработал под ударную левую, продвинулся на пару метров вперед и выстрелил в ближнюю девятку – 2:0.

Старт второй половины также остался за «оранжево-черными», которые довели свое преимущество до крупного. Данченко на фланге обыгрался с Марлосом и выполнил прострел, который в касание замкнул Фернандо – 3:0. Лишь после этого подопечные Паулу Фонсеки немного ослабили давление и отдали инициативу «Аустрии». Причем оборона «горняков» не подпускала противника к штрафной площади, и тому оставалось уповать на стандарты и дальние удары. Вот только Андрей Пятов был непробиваем: сначала он среагировал на коварный отскок после подачи со штрафного, а затем отразил два мощных выстрела с дистанции. В середине тайма оба наставника полностью сменили составы, и впервые в футболке «Шахтера» на поле вышел бразильский новичок Майкон. В заключительные минуты «оранжево-черные» спокойно контролировали атаки соперника и сами провели пару опасных контрвыпадов, на острие которых был Андрей Тотовицкий, но пробить голкипера венского клуба ему не удалось.

3:0 – «Шахтер» уверенно выигрывает спарринг с «Аустрией», а Фернандо забивает уже третий мяч на летних сборах.

Следующий контрольный поединок «горняки» проведут в понедельник, 9 июля, c «Витессом» (Нидерланды).

«Шахтер» (Донецк) – «Аустрия» (Вена) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 Мораес (16, пен.), 2:0 Исмаили (44), 3:0 Фернандо (54)

«Шахтер»: Пятов (А. Шевченко, 70), Исмаили (Матвиенко, 46), Ракицкий (Хочолава, 68), Кривцов (Ордец, 68; Додо, 78), Данченко (Бутко, 68), Степаненко (к) (Пихаленок, 70), Патрик (Майкон, 70), Фернандо (Болбат, 70), Коваленко (Дентиньо, 70), Марлос (Нем, 70), Мораес (Тотовицкий, 70)