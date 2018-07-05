В сборную Аргентины хотят пригласить главным тренером Гвардиолу - за 12 млн евро в год

17:21, 05 июля 2018
Футбол
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Соблазнить Гвардиолу будет очень сложно, так как он недавно продлил контракт с Манчестер Сити / Eurosport

По информации источника, испанцу готовы предложить 12 миллионов евро за сезон, половину из которых на себя возьмет группа бизнесменов, сообщает SportArena со ссылкой на Tn.com.ar.

Идея заключается не только в том, чтобы заполучить одного из лучших тренеров мира, но и его отличными взаимоотношениями с лидером команды Лионелем Месси, с которым они долго работали вместе в Барселоне.

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Также 47-летний специалист является поклонником аргентинского футбола, восхищается знаменитыми местными тренерами и любит Буэнос-Айрес, который периодически посещает.

Однако соблазнить Гвардиолу будет очень сложно, так как он недавно продлил контракт с Манчестер Сити до 2023 года, став самым высокооплачиваемым тренером мира с окладом в 23 миллиона евро, а также хочет вновь выиграть Лигу чемпионов.

Интересно, что раньше испанец заявлял о намерении поработать на чемпионате мира, а нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заявлял о его желании тренировать сборную Аргентины.

Напомним, что аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли провалили ЧМ-2018 в России, выиграв только один матч из четырех и вылетев в 1/8 финала от Франции (3:4). На ЧМ-2014 команда дошла до финала, где уступила сборной Германии (0:1). До этого команда становилась призером ЧМ в 1990-м (серебро) и 1986-м годах (чемпион). 

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу#Хосеп Гвардиола