В сборную Аргентины хотят пригласить главным тренером Гвардиолу - за 12 млн евро в год

Лео Месси точно не будет против.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) рассматривает возможность приглашения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной Аргентины.

По информации источника, испанцу готовы предложить 12 миллионов евро за сезон, половину из которых на себя возьмет группа бизнесменов, сообщает SportArena со ссылкой на Tn.com.ar.

Идея заключается не только в том, чтобы заполучить одного из лучших тренеров мира, но и его отличными взаимоотношениями с лидером команды Лионелем Месси, с которым они долго работали вместе в Барселоне.

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Также 47-летний специалист является поклонником аргентинского футбола, восхищается знаменитыми местными тренерами и любит Буэнос-Айрес, который периодически посещает.

Однако соблазнить Гвардиолу будет очень сложно, так как он недавно продлил контракт с Манчестер Сити до 2023 года, став самым высокооплачиваемым тренером мира с окладом в 23 миллиона евро, а также хочет вновь выиграть Лигу чемпионов.

Интересно, что раньше испанец заявлял о намерении поработать на чемпионате мира, а нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заявлял о его желании тренировать сборную Аргентины.

Напомним, что аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли провалили ЧМ-2018 в России, выиграв только один матч из четырех и вылетев в 1/8 финала от Франции (3:4). На ЧМ-2014 команда дошла до финала, где уступила сборной Германии (0:1). До этого команда становилась призером ЧМ в 1990-м (серебро) и 1986-м годах (чемпион).