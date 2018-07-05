Онлайн видео-трансляция: "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь": контрольный матч

Динамовцы проведут второй матч за два дня.

Сегодня соперником киевского «Динамо» во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии станет китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Это – китайский профессиональный футбольный клуб, сообщает официальный сайт столичной команды.

Выступает на стадионе «Тяньцзинь Туанбо», который способен вместить 30 тысяч болельщиков.

По итогам сезона 2016 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выиграл Первый китайский дивизион и квалифицировался в Суперлигу. В низшем дивизионе за команду выступали такие футболисты, как Жадсон (экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии) и Луис Фабиано (экс-нападающий «Порту» и «Севильи»), а тренировал известный наставник Вандерлей Лушембургу, который в свое время работал с мадридским «Реалом» и сборной Бразилии.

В дебютном сезоне в элитном дивизионе клуб, выступая под руководством чемпиона мира 2006 года итальянца Фабио Каннаваро, занял третье место. В составе команды блистали такие мировые звезды, как бразилец Алешандре Пато (забил 15 мячей по итогам сезона), бельгиец Аксель Витсель, француз Антони Модест. Также несколько матчей за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» провел арендованный у динамовского клуба нападающий Жуниор Мораес.

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В нынешнем сезоне команда выступает под руководством португальца Паулу Соузы. После 11-ти сыгранных туров «Тяньцзинь Цюаньцзянь» занимает 11-е место (4 победы, 3 ничьи, 4 поражения, разница мячей – 14:13, 15 очков). Лучшим бомбардиром команды является бразилец Алешандре Пато (5 мячей). Свой ближайший матч в чемпионате Китая подопечные Паулу Соузы проведут 17 июля, когда дома примут «Гуанчжоу Фуле».

Впервые «Тяньцзинь Цюаньцзянь» добился права участвовать в азиатской Лиге чемпионов по итогам сезона 2017 года, в котором команда заняла третье место в чемпионате. Успешно преодолев квалификацию, в групповом турнире подопечные Паулу Соузы заняли второе место и вышли в 1/8 финала, где за счет голов на выезде переиграли своих соотечественников, бессменного чемпиона Китая последних семи лет «Гуанчжоу Эвергранде» (0:0 дома и 2:2 на выезде). В четвертьфинале «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ждет противостояние с японской «Касимой Антлерз» (матчи состоятся 28 августа и 18 сентября).

Матч "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начнется в 17.00 по Киеву.