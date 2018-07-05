Гендиректор "Зари": Тренерский штаб Вернидуба пройдет стажировку в мадридском "Реале"

Сергей Рафаилов ответил на вопросы болельщиков луганской команды.

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов ответил на вопросы болельщиков в традиционной онлайн-конференции.

В частности, он рассказал о планах тренерского штаба относительно стажировки в сильнейшем европейском клубе, действующем обладателе трофея Лиги чемпионов мадридском "Реале", сообщает официальный сайт клуба:

"На встрече с руководством «Реала» я обсуждал этот вопрос и мы достигли договоренности, что сотрудники клуба, которые связаны непосредственно с тренировочным процессом, будут иметь возможность пройти стажировку в «Реале» и поучиться. В сентябре в Мадрид отправятся шесть человек. Это Юрий Вернидуб, Александр Грицай, Юрий Коваль, как человек, отвечающий за молодежь, сотрудник научной группы Валерий Михайленко. Он поедет для того, чтобы узнать, как полнее работать системой «Катапульта». Плюс поедет тренер по физ подготовке Игорь Касьяненко и врач-реабилитолог Владимир Власенко.

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Другая поездка состоится тоже до нового года. Тогда в Мадрид отправятся тренера Ю-21 и Ю-19 Владимир Микитин и Дмитрий Кара-Мустафа. Кроме того, Григорий Ярмаш. Ну а потом на стажировку в «Реал» отправятся тренеры по вратарям. Одним словом, все сотрудники клуба, которые связаны с тренировочным процессом во всех наших командах, будут иметь возможность пройти стажировку в «Реале». Дальше – больше. Мы вели разговоры о том, что в дальнейшем, возможно, мы затронем чисто спортивную часть – обмен молодыми футболистами. Пока рано об этом говорить, но разговор на эту тему был", - отметил Рафаилов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги "Заря" заняла 4-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с минувшими годами, но сохранила место во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы.