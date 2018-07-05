Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 6 июля

В пятницу состоятся два матча 1/4 финала.

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира по футболу в России состоятся первые четвертьфинальные матчи.

Расписание игр 6 июля:

Уругвай - Франция, 17:00 (Нижний Новгород) - 1/4 финала

Бразилия - Бельгия, 21:00 (Казань) - 1/4 финала

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в первом четвертьфинальном поединке ЧМ с командой Уругвая. Коэффициент на победу "Трехцветных" в основное время - 1,98, коэффициент на успех южноамериканской сборной заметно выше - 4,49. Ничья и перевод игры в овертайм оценивается показателем 3,17.

Также есть фаворит и в другом четвертьфинале - Бразилия - Бельгия. Им, что не удивительно, являются бразильцы - коэффициент на их победу в основное время составляет 2,14. Правда, бельгийскую сборную со счетов никто не сбрасывает. Эксперты уверены, что борьба в матче будет напряженной, о чем говорит коэффициент ставок на победу "Красных дьяволов" - 3,60. Весьма любопытно, что вероятность ничейного счета в основное время в этой игре наименьшая среди всех четвертьфинальных пар (3,38).

Главный интерес

Если на стадии 1/8 финала наибольший интерес среди нейтральных любитилей футбола вызывала игра Франции и Аргентины, то в четвертьфиналах самое "вкусное" противостояние должен подарить матч Бразилия - Бельгия.

Бразильцы остаются главными претендентами на победу на чемпионате мира, по мнению букмекеров. Однако сборная Бельгии может стать едва ли не самым трудным барьером для "пентакампеонов" на пути к шестому трофею.

Главное оружие бельгийской сборной - стремительные контратаки, в этом компоненте ей нет равных на турнире. В свою очередь, команда Бразилии ослаблена из-за отсутствия "опорника" Каземиро, который пропустит матч из-за перебора "горчичников".

И бразильцы, и бельгийцы имеют шикарный выбор исполнителей в линии нападения, так что болельщики гарантированно получат зрелище. Исход которого не так уж очевиден, как это кажется на первый взгляд...