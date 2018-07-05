Ливерпуль не станет менять основного вратаря, несмотря на провальную игру Кариуса в финале ЛЧ в Киеве

Юрген Клопп выразил поддержку Лорису Кариусу, чьи ошибки "похоронили" "Ливерпуль" в Киеве.

«Ливерпуль» отказался от покупки вратаря в летнее трансферное окно. Первым номером команды останется немец Лорис Кариус, несмотря на громкий провал в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

Об этом сообщает британская Mirror.

В июне «Ливерпуль» пытался подписать бразильcкого голкипера "Ромы" Алиссона, однако не захотел платить 80 миллионов евро. Также "Ливерпуль" вышел из переговоров о покупке словенца Яна Облака, который защищает ворота "Атлетико" (Мадрид).

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Как утверждает издание, немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп осознает, что фанаты могут принять в штыки его решение оставить Кариуса номером один. Однако Клопп готов отстаивать свою точку зрения и дать Кариусу второй шанс.

Менеджер "Красных" настаивает на том, что в настоящее время на рынке нет доступных вариантов и нет смысла тратить огромные деньги на трансферы. "Ливерпуль" этим летом уже оформил двоих новичков - бразильца Фабиньо и гвинейца Наби Кейта.

Напомним, немецкий голкипер Лорис Кариус допустил два досадных ляпа в финальном матче Лиги чемпионов-2018 в Киеве. В результате два из трех голов "Реала" в матче были забиты поле кошмарных ошибок вратаря "Ливерпуля".

Вскоре после игры было установлено, что Кариус с начала второго тайма играл с сотрясением мозга, которое он получил после удара локтем от защитника "Реала" Серхио Рамоса.