Бывший тренер сборной Испании назвал игру России на ЧМ-2018 "антифутболом"

Испания сенсационно вылетела от хозяев мундиаля.

Экс-главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией.

По мнению бывшего тренера "Фурии Рохи", испанцы заслуживают уважения, ведь на этом мировом первенстве у них было и множество хороших моментов. Что касается россиян, то игру в их исполнении Дель Боске назвал "антифутболом".

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"Нельзя сказать, что Испания провела хороший турнир. Но он и не был такой плохой, как многие сейчас пишут. Были и хорошие моменты, нельзя слишком жестоко их оценивать.

Безусловно в какой-то момент мы допустили ошибки, но с Португалией мы выдали сильный матч и с Россией тоже всю игру доминировали. Мы не забили больше только потому, что не хватило качества, чтобы вскрыть оборону. Игроки сами знают, что могли больше. Но в этот раз антифутбол оказался успешнее футбола в исполнении нашей сборной", - цитирует слова Дель Боске газета Marca.

Напомним, что Россия выбила Испанию благодаря серии послематчевых пенальти. Основное время поединка завершилось вничью - 1:1.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.